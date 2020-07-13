"Benzetme, Kıbrıs Türk’ünün geçmişine hakarettir"

Çetinkaya kulübü Çetinkaya’ya karşı yapılan APOEL benzetmesine sert tepki gösterirken, “Yapılan benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir.” ifadelerini açıklamasında kullandı

Çetinkaya Türk Spor Kulubü’nde Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu, Çetinkaya’ya karşı yapılan APOEL benzetmesi ve “APOEL KÜMEYE” tezahüratlarına sert tepki gösterirken, “Yapılan benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir.” ifadelerini açıklamasında kullandı.

Çetinkaya Türk Spor Kulubü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kurulduğu 1930 yılından itibaren Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin sembollerinden olan Çetinkaya Türk Spor Kulubü'ne, bir takım kendini ve tarihini bilmezler tarafından APOEL yakıştırılması yapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; futbol vasıtasıyla Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin yegane savunucusu olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü, bu topraklarda iki toplumlu başarılar elde eden, ve adı edilen, adına yakıştırmalar yapılan diğer kulübe ezeli rakiplik yaparak Kıbrıs Türkü'nü zirveye taşıyan yegane spor kulübüdür.

Bu benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir. Zaten bu benzetmeyi yapanların geçmişlerini bilmedikleri ve taraftarı oldukları camianın kuruluş amaçlarından dahi haberdar olmadıklarını ortaya koymaktadır

Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak bugünden itibaren geçmişini bilmeyenlere ders vermeyi kendimize bir görev addediyor ve tarihten bir fotoğrafla eğitimimize başlıyoruz.

Aşağıdaki fotoğraf 1952 yılında APOEL’i 5-2 mağlup ederek Pakkos Şildini en çok kazanan kulüp ünvanını elde eden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, gururla ve omuzlarda kulübümüze şildi getirirken çekilmiştir.”