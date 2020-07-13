Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
50 0
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
29 0
 
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
17 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
93 0
Maç sonunda arbede
Maç sonunda arbede
575 0
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
15 0
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
42 0
banner460

"Benzetme, Kıbrıs Türk’ünün geçmişine hakarettir"

banner27

Çetinkaya kulübü Çetinkaya’ya karşı yapılan APOEL benzetmesine sert tepki gösterirken, “Yapılan benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir.” ifadelerini açıklamasında kullandı

"Benzetme, Kıbrıs Türk’ünün geçmişine hakarettir"
13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:06

Çetinkaya Türk Spor Kulubü’nde Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu, Çetinkaya’ya karşı yapılan APOEL benzetmesi ve “APOEL KÜMEYE” tezahüratlarına sert tepki gösterirken, “Yapılan benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir.” ifadelerini açıklamasında kullandı.

Çetinkaya Türk Spor Kulubü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kurulduğu 1930 yılından itibaren Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin sembollerinden olan Çetinkaya Türk Spor Kulubü'ne, bir takım kendini ve tarihini bilmezler tarafından APOEL yakıştırılması yapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; futbol vasıtasıyla Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin yegane savunucusu olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü, bu topraklarda iki toplumlu başarılar elde eden, ve adı edilen, adına yakıştırmalar yapılan diğer kulübe ezeli rakiplik yaparak Kıbrıs Türkü'nü zirveye taşıyan yegane spor kulübüdür.

Bu benzetme, hem Kıbrıs Türk’ünün bu topraklardaki milli mücadelesine, hem de geçmişine yapılmış büyük bir hakarettir. Zaten bu benzetmeyi yapanların geçmişlerini bilmedikleri ve taraftarı oldukları camianın kuruluş amaçlarından dahi haberdar olmadıklarını ortaya koymaktadır

Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak bugünden itibaren geçmişini bilmeyenlere ders vermeyi kendimize bir görev addediyor ve tarihten bir fotoğrafla eğitimimize başlıyoruz.

Aşağıdaki fotoğraf 1952 yılında APOEL’i 5-2 mağlup ederek Pakkos Şildini en çok kazanan kulüp ünvanını elde eden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, gururla ve omuzlarda kulübümüze şildi getirirken çekilmiştir.”

banner342
“Apoel kümeye” tezahüratı Güney’de yankı buldu
“Apoel kümeye” tezahüratı Güney’de yankı buldu
0 0
Birinci Lig'de ilk veda Ozanköy'den
Birinci Lig'de ilk veda Ozanköy'den
16 0
Dörtyol, Maraş’ı tek geçti
Dörtyol, Maraş’ı tek geçti
13 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.