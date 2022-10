Miracle Değirmenlik futbolcusu dün yaptığı paylaşımda golcü futbolcu, “Ben buraya gollerimle anılmaya geldim. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle anılmaya başlayacağım” ifadelerini kullandı

Miracle Değirmenlik takımı oyuncularından Kasım Tağman, hafta sonu oynanan ve 5-2 kazanılan Gençlik Gücü maçının ardından gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak teknik heyet ile sorunu olmadığını, siteminin bir an önce oyuna girip takıma katkı sağlamak ve gollerine başlayabilmek olduğunu belirtti.

Miracle Değirmenlik futbolcusu Kasım Tağman’ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Hafta sonu yaşanan güzel galibiyetin ardından yaşanan olaylardan dolayı çok mutsuz olduğumu ifade etmek isterim. Hayatta her zaman duygularımı gizleyemedim. Benim sitemim bir an önce girip takıma katkı sağlayabilmektir, bir an önce gollere başlayabilmektir. Benim Mehmet Bolkan hocamla ve yardımcı hocalarımla bir sorunum asla yoktur. Benim sitemim bir an önce oyuna girip gollere başlamaktır. Hafta sonu bu olayın 5-2’lik galibiyetin önüne geçmesi beni üzmüştür. Biz bir takımız ve oynayan oynamayan herkes birlik olmak takım olmanın asli kuralıdır. Bunu asla ben bilerek yapmadım, çünkü asıl olan takımın galibiyetidir.

Hocanın önce beni oyuna koymak için çağırması daha sonra taktik icabı beni tekrar ısınmaya göndermesi, benim oyuna girme isteğimden dolayı duygu patlaması yaşamama sebep olmuştur. Benim transferimde emeği geçen Hakan başkanım, Ebru yengem, Murat Ormancı abim ailem gibidir. Özellikle Ebru yengemin bize Murat abimle beraber sağladığı ev ve diğer tüm olanaklar karşısında benim böyle bir olayla onların karşısına çıkmam beni çok üzmüştür. Bu insanlar benim çok sevdiğim, her zaman yanımda bana destek, benim transferim için büyük emekler sarf eden çok değerli insanlardır. Ben burada attığım goller ile anılmaya geldim. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle anılmaya başlayacağım…”