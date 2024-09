BEM Onur Kandili Anı Turnuvası şampiyonu 1461 İskele Trabzonspor U12

Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 11 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U12 anı futbol turnuvasında şampiyon 1461 İskele Trabzonspor U12 oldu

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına düzelenen anı futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 11 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U12 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki akşam süren futbol şöleniyle tamamlandı.

AÇILIŞ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarafından organize edilen Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Teremeşeli H. Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Vadili, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzonspor U12 takımlarından oluşan yedi takım katıldı. 14-15 Eylül tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan turnuva tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynandı.

ŞAMPİYON 1461 İSKELE TRABZONSPOR U12

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Merhum Onur Kandili ailesi, sevenleri ve katılan takımların aileleri büyük ilgi gösterdiği turnuvada futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplayarak, büyük alkış alırken, duygusal anlar yaşandı. Turnuvada tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmalarda 1461 İskele Trabzonspor 18 puanla turnuva şampiyonu oldu.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve madalyaları Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan, merhum Onur Kandili’nin Annesi Nalan Kandili, Babası Mehmet Kandili, kızkardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, eniştesi Serdar Nalkıran, Babaannesi Harbiye Kandili, yeğenleri Celal Arınşan, Yusuf Kandili, yakınları Sıdıka Sunalp, Leman Sunalp, 1461 İskele Trabzonspor antrenörü Zafer Kuş, KTFF Altyapılar Milli takım antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu tarafından verildi.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

1. 1461 İskele Trabzonspor 18 Puan

2. Mağusa Türk Gücü 15 Puan

3. Yeniboğaziçi 12 Puan

4. Vadili 4 Puan

5. Mehmetçik 4 Puan

6. Tremeşeli H. Dumlupınar 4 Puan

7. Larnaka Gençler Birliği 3 Puan