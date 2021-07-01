Belhanda, Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, YounesBelhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Belhanda, son olarak Galatasaray'da forma giymişti.

