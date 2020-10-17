Belge’nin ilk antrenörlük heyecanı

Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi de çalışmalarına yeniden başlarken en küçük grubun antrenörlüğünü, Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen eski futbolcu, yeni antrenör Evrim Belge üstlendi.

İlk antrenörlük deneyimini yaşayan Evrim Belge, göreve başlaması ile ilgili şunları söyledi:

“Antrenörlük hayatıma içinde doğup büyüdüğüm takımım Küçük Kaymaklı’da hayırlısı ile başlamış bulunmaktayım.

Küçük Kaymaklıyönetimine bana görev verdikleri için teşekkür ederken camiamıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

