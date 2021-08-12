Bekir Topuz anılacak

Futbolda takımlar yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yaptıkları hazırlık karşılaşmalarına ve anı maçlarına devam ediyorlar.
Süper Lig ekibi Cihangir de kulübe hizmeti geçmiş kişiler anısına anı maçı düzenlemeyi sürdürüyor. Cihangir,kulübün eski futbolcusu Bekir Topuz anısına anı maçıdüzenledi.
Bekir Topuz Anı Maçında,Cihangir Stadında 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17:30’da2 AKSA Süper Lig ekibi Cihangir ile Hamitköy karşı karşıya gelecek.
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