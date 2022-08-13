Bekir Topuz anı maçı Düzkaya’nın

Aksa Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü’nün merhum futbolcularından Bekir Topuz Anı Maçı bugün Cihangir Stadı’nda Cihangir ile Düzkaya arasında oynandı.

Karşılaşmayı konuk Düzkaya takımı 2-1 kazanırken, karşılaşma sonunda her iki takıma plaket verildi.

