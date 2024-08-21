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Bekir Topuz Anı Maçı Çetinkaya’nın

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Bekir Topuz Anı Maçı Çetinkaya’nın
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Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü’nün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına dün oynanan Bekir Topuz Anı Maçı’nda Cihangir takımı süper lig ekiplerinden Çetinkaya’yla karşılaştı.
Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Çetinkaya takımı 3 -1 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın orta hakemliğini geçtiğimiz sezon hakemliği bırakan Serkan Şimşek yaparken, karşılaşma sonunda takımlara plaketlerini Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler verdi.
 
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