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Bekir, Denizli’de

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Bekir, Denizli’de
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İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesinden sonra Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarına transfer olan futbolcularımız arasına Bekir Yıldız da eklendi.
Gol kralı ünvanlı Bekir Yıldız, Denizli bölgesi takımlarından Sarayköyspor ile anlaştı. Geçtiğimiz gün Türkiye’ye giden ve Sarayköyspor takımına katılan Bekir Yıldız, yeni takımı ile antrenmanlara başladı.
 
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