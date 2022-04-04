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B.Bağcıl teknik heyeti istifa etti

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B.Bağcıl teknik heyeti istifa etti
Niyazi Ergülen
B Bağcıl - Yalova maçı sonrası Bağcıl teknik adamı Bayram Dağgül ve yardımcısı istifalarını Bağcıl yönetimine sundu
Bayram Dağgül istifası ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Ligin 8. haftası 1 puanla ligin dibinde aldığımız Bostancı Bağcıl takımını 25. Hafta itibarı ile topladığımız 21 puanla ben ve ekibimle beraber bırakma kararı aldık. Bu zorlu süreçte bize güvenip görev veren Hasan Besim başkana ayrıca kısıtlı ve zorlu imkanlarla sahada savaşan oyuncu gurubuna bize göstermiş oldukları sevgi, saygıdan dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarda Bağcıl takımına başarılar dilerim.
 
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