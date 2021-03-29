BB Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Mavi-beyazlı ekip, 23 Mart'ta Mesut Bakkal'ın yerine göreve getirilen İsmail Kartal ile 5 gün sonra yollarını ayırmıştı.

Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar mavi-beyazlıları çalıştıracak.

68 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak geçen sezon TFF 1. Lig'de Akhisarspor'da görev yapmıştı.

30 maçta 27 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Dadaşlar, Süper Lig'in 32'inci haftasında pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

İsmail Kartal ile anlaşamayarak yollarını ayıran mavi beyazlı ekip, bu sezon Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal ile çalıştı.

