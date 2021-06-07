Bayram yeniden Yeşilova’da

İsmet KARAOSMAN
Süper Ligin Girne temsilcilerinden Merit Alsancak Yeşilova ile Güzelyurt temsilcilerinden Binatlı, arasındaki transfer pazarlıkları olumlu sonuçlandı.
Serbest transfer hakkını kullanarak 2 sezon önce Merit Alsancak Yeşilova’dan, Binatlı’ya transfer olan Bayram Özgüm bu kez de Binatlı’dan, Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer oldu. Bayram’ın bonservisi için görüşen 2 kulübün yöneticileri el sıkıştı.
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