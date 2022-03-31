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Bayram Paşaoğluları’na 4 maç ceza

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Bayram Paşaoğluları’na 4 maç ceza
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
BTM KURULU KARARLARI
1) 27 Mart 2022 tarihinde 17191 maç numarası ile Tatlısu HOBSK ile Ozanköy SK arasında oynanan İktsisatbank BTM 1. Ligi müsabaka raporlarının incelenmesinin yanında, yapılan savunma da dinlenmiş olup, 2665 lisans numaralı Tatlısu HOBSK Antrenörü Bayram Paşaoğulları’nın müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırdığı, hakaret, küfür ve tehdit ettiği tespit edilmiştir. KTFF Disiplin Talimatı’nın 41/1 (c) Maddesi uyarınca, Bayram Paşaoğulları’na 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2) Yine aynı müsabakada, Tatlısu HOBSK seyircilerinin KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesine aykırı hareket ettiği müsabaka raporlarında tespit edilmesinin yanında takımın savunması da dinlenmiş olup, Tatlısu HOBSK’un bu sezona ait ilk saha olayı olduğunu da dikkate alarak, DT 52/2 uyarınca, ihtar cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Uğur Alparslan (Vadili TÇBSK)
3 Maç
Berk Öreç (Doğancı SK)
1 Maç
Gürkan Akkuş (Sadrazam Kayalar SK)
2 Maç
Berkan Keleş (Sadrazam Kayalar SK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Muhammed Ensar Bek (Karaoğlanoğlu SK)
2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Cevdet Çağer (Doğancı SK)
Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK)
Ali Yılmaz (Tatlısu HOBSK)
Murat Besli (Ozanköy SK)
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