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Bayram Arıkhan, Sadrazam Kayalar’da

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Bayram Arıkhan, Sadrazam Kayalar’da
İbrahim DALOĞLU
BTM 1. Lig Güzelyurt bölgesi takımlarından B.Bağcıl’ın futbolcusu olan Bayram Arıkhan lisansını kulüpten alarak BTM 2. Lig’e transfer oldu.
Süper Lig ekibi Karşıyaka’da yıllarca futbol oynayarak takım kaptanlığını da yapan ve 2022 yılı başında ara transferde kiralık olarak B.Bağcıl’a giden geçtiğimiz sezon başında ise bonservisli olarak B.Bağcıl’a transfer olan Bayram Arıkhan, lisansıyla birlikte BTM 2. Lig ekibi Sadrazam Kayalar(SAKA) takımına transfer oldu.
B.Bağcıl Başkanı Hasan Besim’le yapmış olduğu görüşme sonucunda belirli bir miktar karşılığında bonservisini eline alan Bayram Arıkhan, BTM 2. Lig 3. Grup ekibi Sadrazam Kayalar yönetimiyle yaptığı görüşme sonucunda anlaşmaya vararak transfer oldu.
 
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