Bayraktar istifa etti

K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami'de teknik sorumlu Özgü Bayraktar, kulüp içinde yaşanan sorunların aşılması yönünde ilerleme olmadığı gerekçesiyle istifa kararı aldı.

Futbolcuların birçoğu ile sözleşmelerin devam etmesine rağmen ödeme planları konusunda netlik olmamasının yarattığı sıkıntı aşılamadı.

Bu konuda yönetim ile sıkıntı yaşayan Özgü Bayraktar da kulübün önünü açma adına ayrılık kararı aldı.

