Bayraktar: Dikkat etmemiz gereken bir maç olacak

Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, ikinci devrenin ilk maçında Cumartesi günü oynayacakları Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının dikkat etmeleri gereken bir karşılaşma olduğuna dikkat çekti

Ligin ilk devresini AKSA Birinci ligde 38 puanla zirvede bitiren Miracle Değirmenlik ligin ikinci devresine 27 Ocak Cumartesi günü Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ile başlayacak. Cumartesi günü oynayacakları Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasının dikkat etmeleri gereken bir karşılaşma olduğunu belirten Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, kazanacak güce sahip olduklarını ve ligin ikinci yarısına yine galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

ÖNEMLİ BİR RAKİBE KARŞI KAZANDIK

Geçtiğimiz hafta Northernland Kıbrıs Kupası 1.Tur karşılaşmasında Çetinkaya maçında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, önemli bir rakibe karşı kazandıklarını ve turu geçtikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi. Cumartesi günü Gaziköy stadında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edeceklerini belirten Özgü Bayraktar, devre arası Baf Ülkü Yurdu’nun kadrosuna takviyeler yaptığını ligdeki konumu itibariyle de dikkat etmeleri gereken bir karşılaşma olduğunu söyledi. Fırat, Adil, Şükrü, Doğan Alp’ın aralarında olmayacağını Hüseyin Sadıklar’ın ise durumunun maç saati belli olacağını söyleyen Bayraktar, Baf Ülkü Yurdu maçına 4 idmanla hazırlanacaklarını ifade etti. Ligin ilk devresini hedefledikleri yerde bitirdiklerini, Cumartesi başlayacak olan ikinci devrede yine hedefleri doğrultusunda mücadele edeceklerini belirten Özgü Bayraktar, hem lig hem kupada zorlu bir sürece girdiklerini belirterek iyi sonuçlarla keyifli bir yolculuk planladıklarını sözlerine ekledi.

