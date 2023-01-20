Bayraktar: Biz ve futbolcular mağduruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Aksa Süper Lig’den tescilinin iptali ve ihraç kararı sonrası Miracle Değirmenlik teknik heyeti ve altyapıdan A takıma kadar futbolcu grubu basın toplantısı düzenledi.
Değirmenlik kulüp lokalinde yer alan toplantıda vurgulanan nokta, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun vermiş olduğu kararın en çok futbolcuları mağdur ettiği yönünde ortak görüş belirtildi.
Değirmenlik Spor Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Özgü Bayraktar ve futbolcular, mağdur olan tarafın kendileri olduğunu, oldukça üzgün olduklarını ve bu kararın Değirmenlik gençliğini oldukça olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.
Özelde Değirmenlik camiası, genelde ise ülke futbolunun bu karar yüzünden geriye gideceğinin altını çizen Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, birçok oyuncularının milli takıma girebilmek için motive olup çalıştığını ifade ederken, en kısa sürede bu oyuncuların mağdur olmamaları için federasyonun çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. Bayraktar ayrıca Miracle Değirmenlik olarak çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.