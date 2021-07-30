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Bayır: Topçuyu usulü ile gönderirsin

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Bayır: Topçuyu usulü ile gönderirsin
Maraş Spor Kulübünün, Süleyman Bayır'ı bonservisli olarak satış listesine koyması ile ilgili basın açıklamasına Süleyman Bayır'dan yanıt geldi.
Süleyman Bayır kendisi ile ilgili açıklamalara "Kulübün açıklamalarındaki ifadeleri kesinlikle kabul etmiyorum. Bu açıklamalar futbolcu karalamasıdır.
Ben sezon başında ayrılık kararı almıştım. Daha sonra ise 5 antrenmana çıkıp, antrenmanlara çıkmaktan vazgeçtim. Herhangi bir aksi davranışım da olmadı.
Yıllarca emek verdiğim, kaptanlığını yaptığım Maraş'ın beni bu şekilde karalaması yanlıştır. Topçuyu göndereceksen, usulü ile gönderirsin."
 
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