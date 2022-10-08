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Bayern Mühih, 2-0'ı koruyamadı

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta 90+5'te yediği golle Borussia Dortmund ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih maçı 10 kişi bitirdi

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Bayern Mühih, 2-0'ı koruyamadı

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 9. Haftasında Signal Iduna Park’ta Bayern Münih’i konuk etti.

Türk kökenli Hakem Deniz Aytekin'İn yönettiği maçta Bayern Münih, 33. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bavyera ekibi, 53. dakikada Leroy Sane’nin golüyle durumu 2-0 yaptı.

Borussia Dortmund 74. dakikada Youssoufa Moukoko’nun topu filelere göndermesiyle skoru 2-1’e getirdi. Çekişmeli geçen maçın uzatmalarında ev sahibi ekip 90+5. dakikada Anthony Modeste ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Borussia Dortmund’da ilk 11’de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 53 dakika oyunda kaldı.

Bayern Münih’te Fransız futbolcu Kingsley Coman 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bavyera ekibi 16 puan ve averajla 3. sırada yer alırken aynı puana sahip Borussia Dortmund 4. sırada bulunuyor.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Schalke 04’ü 4-0 ve Bochum sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-0 mağlup ederken Mainz 05-Leipzig ve Augsburg-Wolfsburg karşılaşmaları 1-1 berabere sonuçlandı.

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