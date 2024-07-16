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Bawa 1 yıl daha Gençler Birliği’nde

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Bawa 1 yıl daha Gençler Birliği’nde
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Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’nde yeni sezona yönelik kadro yapılanması devam ediyor. Larnaka Gençlerbirliği, teknik direktör Abbas Osum’un raporu doğrultusunda, daha önce prensipte anlaşılan Gabriel Bawa ile yeniden resmi sözleşme imzaladı. Gabriel Bawa geçtiğimiz sezon orta sahada başarılı bir performans sergilemişti
 
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