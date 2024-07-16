Bawa 1 yıl daha Gençler Birliği’nde

Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’nde yeni sezona yönelik kadro yapılanması devam ediyor. Larnaka Gençlerbirliği, teknik direktör Abbas Osum’un raporu doğrultusunda, daha önce prensipte anlaşılan Gabriel Bawa ile yeniden resmi sözleşme imzaladı. Gabriel Bawa geçtiğimiz sezon orta sahada başarılı bir performans sergilemişti
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.