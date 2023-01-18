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Batsi’ye nazar değdi

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Batsi’ye nazar değdi
Aksa 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka teknik direktörü Hüseyin Hacıömer(Batsi) evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucunda hastanelik oldu.
Görünmez kaza sonrasında kulağı yırtılan Hüseyin Hacıömer hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu oldu.
 
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