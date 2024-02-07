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Batshuayi attı, Fenerbahçe turladı

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Batshuayi attı, Fenerbahçe turladı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Gaziantep FK'yı Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 yenen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk Fenerbahçe, "Batman" lakaplı yıldızı Michy Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Gaziantep FK, 27. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 28. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi ve eşitliği yakalama fırsatını kullanamadı.
31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü Batshuayi, skoru 2-0 yaptı.
İkicinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupada çeyrek finale yükseldi.
 
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