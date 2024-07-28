Batıda son gülen Gaziveren oldu

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig finallerinden biri olan Doğancı ile Amaara Gaziveren arasındaki mücadelenin galibini penaltı atışları belirledi.
90 dakikası 1-1, 120 dakikası ise 2-2 berabere biten maçta, Gaziveren penaltı atışları sonrasında Doğancı'yı 7-5 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmada daha üstün bir oyun ortaya koyan Doğancı, Özder'in 41.dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci devrede yorulup oyundan düşen ve kendi yarı alanına hapis olan Doğancı uzatmaların son saniyesinde Atay'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 olarak uzatmalara gitti.
Maçın son saniyesinde golü atan Atay 95.dakikada bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-1 yaptı. Gol sevincini abartan Atay çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra Doğancı yine oyunda üstün oynamaya başladı ve 105.dakikada penaltı kazandı. Besim ile skoru 2-2 yapan Doğancı bu kezde Besim'in gol sevincini abartması sonrası çift sarıdan kırmızı kart görmesi ile iki takımda sahada 10 kişi kaldı. Uzatmalarda önemli pozisyonlardan yararlanamayan taraf Doğancı oldu. Penaltılarda 1 penaltı kaçıran Doğancı penaltı kaçırmayan Gazirveren'e şampiyonluğu kaptırmış oldu.
Amaara Gaziveren muhteşem seyircisi ile şampiyonluğu maç sonrası doyasıya kutladı.
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