Batı derbisinde son saniyede Baf güldü

Aksa Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan önemli maçı son saniyede bulduğu golle kazanan Baf Ülkü Yurdu puanını 14 yaptı

Güzelyurt Üner Berkalp StadıFehim Dayı-Mustafa Torun-Emre Çevikdal: Erdoğan, Metin, Ekrem(Osman), Mustafa. Hasan Sedatgil, Hüseyin, Mahmut, (Hüseyin Hürben), Mustafa Yorulmaz(Doğan), Osita, İbrahim, Ömer(Onur):Yunus, Ayhan(Darbaz). Hasan. Fikri, Nevzat(Hüseyin), Ali Özbahar (Nazım), Mehmet Neşe(M.Avunç), Alaeddin, Mehmet Zaim, Mustafa Süzgen, İsmael Kone58.Dk (P) Osita, 90+5.Dk Onur (BÜY)-20.Dk Kone (Binatlı)Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan önemli maçı son saniyede bulduğu golle kazanan Baf Ülkü Yurdu puanını 14 yaptı.Binatlı’da kullanılan köşe atışında BÜY savunması ceza sahası içerisinde topu uzaklaştıramadı ve Kone vuruşunda topu filelere gönderdi.Binatlı atağında ceza sahası içerisinde Kone dönerek bir vurrş yaptı ancak kaleci Erdoğan gole izin vermedi.BÜY atağında Ömer topla buluştu ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.BÜY atağında soldan ceza alanına giren İbrahim Çağoğlu, Ayhan’ın müdahalesiyle yerde penaltı. Atışı kullanan Osita topu filelere gönderdi.BÜY atağında İsmail Kone müsait pozisyonda vuruşunda topu dışarıya gönderdi.Binatlı atağında Kone’nin vuruşu kaleci Erdoğan’ı geçti ancak BÜY savunması topu çizgiden uzaklaştırmayı başardı.Son gol öncesinde Hüseyin Tomak’ın babası sahaya girip kaleci Yunus’a tepki gösterdi.90+5 DkHüseyin Tomak’ın hatasında topla buluşan Onur aşırtma bir vuruşla skoru belirleyen golü attı.