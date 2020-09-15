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Batı'da şok transfer

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Batı'da şok transfer
Niyazi ERGÜLEN
Baf Ülkü Yurdu ile adı özdeşleşen isimlerden olan Serdar Çullu, Baf Ülkü Yurdu'nun ezeli rakibi Binatlı'da görev yapacak.
Yıllarca Baf Ülkü Yurdu yönetimlerinde görev alan tribünlerin renkli siması Serdar Çullu, Binatlı yönetimi ve Kadın kolları üyelerinin girişimi ile sarı yeşilli kulübe geçti.
Binatlı'da koordinatör olarak görev yapacak olan Serdar Çullu, sarı yeşilli maskeyi de takarak Binatlı camiasına merhaba dedi.
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