Batı bölgesi derbisinde gülen Denizli

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbank BTM Birinci Lig Beyaz Grubun iki Batı bölgesi takımı Denizli ile Doğancı, dördüncü haftadamaçında karşılaştılar.

Bilal İyigün Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maçı Denizli 2 – 0 kazanarak, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Doğancı ise 3 puanda kaldı.

Maçın ilk devresinde 44. Dakikada Mehmet Sergey ile 1 – 0 öne geçen Doğancı, 75’te Hüseyin Topaloğluları’nın golüyle maçı 2 – 0 kazanıp, puanını 5 yaptı.

