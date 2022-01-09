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Batı bölgesi derbisinde gülen Denizli

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Batı bölgesi derbisinde gülen Denizli
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Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM Birinci Lig Beyaz Grubun iki Batı bölgesi takımı Denizli ile Doğancı, dördüncü haftadamaçında karşılaştılar.
Bilal İyigün Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maçı Denizli 2 – 0 kazanarak, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Doğancı ise 3 puanda kaldı.
Maçın ilk devresinde 44. Dakikada Mehmet Sergey ile 1 – 0 öne geçen Doğancı, 75’te Hüseyin Topaloğluları’nın golüyle maçı 2 – 0 kazanıp, puanını 5 yaptı.
 
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