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Başvuru süresi sıkıntılı bitiyor

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Hasan Sertoğlu ile Tekin Birinci, olağan genel kurulda KTFF başkan adayı olmak için başvuru yapmışlardı. Ancak her 2 adayın da başvuruları sıkıntı yarattı. Başvuru süresi bugün tamamlanacak

Başvuru süresi sıkıntılı bitiyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 5 Haziran’da yapılacak olan olağan genel kurulu öncesinde adaylık başvuru süresi bugün tamamlanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile Tekin Birinci, olağan genel kurulda başkan adayı olmak için başvuru yapmışlardı. Ancak her 2 adayın da başvuruları sıkıntı yarattı.
Tekin Birinci, Hasan Sertoğlu’nun KTFF tüzüğü gereği yeniden aday olup olamama koşullarını araştırıyor. Tekin Birinci, KTFF’nin değişen tüzüğü gereği başkanın belli bir dönem ile görev süresinin kısıtlandığını ve mevcut başkan Hasan Sertoğlu’nun da 1 dönem daha başkan adaylığı yapamayacağını savunarak, avukatı Serkan Mesutoğlu aracılığı ile Spor Dairesi Ceza Kurulu’na bir şikayet ve itiraz dilekçesi yaptı.
Tekin Birinci ise BTM İkinci Lig kulübü Karadeniz 61 aracılığı ile başkan adaylığı başvuru yapması araştırılmaya başlanmıştı.
 
 
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