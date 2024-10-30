Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş’tan sosyal medya hesabından birlik mesajı verdi:

Aksa Süper Lig ekibi Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş, A. Yeşilova deplasmanından elde edilen 2 -1’lik galibiyet sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Baştaş, takımın son dönemde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcularını, teknik ekibini ve kulübe destek veren herkesi içtenlikle kutladı. Baştaş, “Biz onlara inandık ve onlar da bize inandı. Çünkü biz büyük bir aileyiz, çünkü biz Gönyeliyiz,” diyerek kulüp içindeki güçlü bağların altını çizdi.

Gönyeli taraftarlarına umut dolu bir mesaj ileten Baştaş, “Güzel günler bizimdir,” diyerek kulübün geleceğine olan inancını vurguladı.

