Başladığı gibi bitti

Yeni Boğaziçi ile Çanakkale arasında Yeni Boğaziçi Stadı’nda oynanan önemli mücadelede her iki takımın gayretleri gol getirmeyince maç 0-0 tamamlandı

Stad: Y.Boğaziçi Mehmet Ergün StadıHakemler: İsfendiyar Açıksöz, Arif Malek, Özal ÇağlayanYeni Boğaziçi: Remzi, Derviş, Mehmet, Hüseyin Genel, Burçin, (Çağrı), Mehmet Çağakan, Zübeyir (Hasan), Serhat(Tolga), Ramadan(Can), Cemil, Mustafa(Doğuş)Çanakkale: İbrahim, Ekrem, Rifat, Yekta, Sercan(Ferdi), Hakan, Mustafa, Eren, Barın, İzzet(Faruk), KaanAksa 1. Lig’in 19. Hafta mücadelesinde orta sıralarda bulunan Yeni Boğaziçi ile ligin dibinde bulunan Çanakkale arasındaki mücadele başladığı gibi beraberlikle bitti.Maçın ilk devresinde her iki takımın da atakları pozisyon üretmelerine yaramadı.Dk. 45 Yeni Boğaziçi’nin sol kanattan gelişen atağında Cemil’in ortaya kestiği top Çanakkale defansından havalandı. Havalanan topa Ramadan rövaşa bir vuruş yapmak istedi ama istediği gibi vuramayınca top auta gitti.İkinci devreye ev sahibi Yeni Boğaziçi atak başlarken kalesinde de pozisyon verdi.Dk.50 Çanakkale atağında sol kanatta topla buluşan 10 numara onunü açarak şutunu atıı. Top az farkla auta gitti.Dk.56 Hızlı gelişen Y.Boğaziçi atağında Hüseyin güzel bir ara pasıyla Tolga'yı Çanakkale defansının arkasında topla buluşturdu. Tolga kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta gitti.Dk.68 Çanakkale atağında sağ kanattan Y.boğaziçi ceza sahasına giren 63 şutunu attı kaleci Remzi topu ayaklarıyla çıkardı.Dk. 82 Hızlı gelişen Çanakkale atağında Y. Boğaziçi defansının arkasına sarkan Faruk topla buluşur buluşmaz. Kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top üstten auta gitti.