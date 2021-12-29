Başkent’ten,Karadağ’a turla döndü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.
Süper Lig ekibi Lefke, Birinci Lig ekibi Çetinkaya’ya, Atatürk Stadında konuk oldu. Osman Özpaşa’nın yönettiği maçı Lefke, 3 – 0 kazandı. İlk devresi 0 – 1 biten maçta Lefke’nin gollerini Tuncay, Hermann ve Rahmi’den geldi. Lefke böylelikle maçı 3 – 0 kazanıp ikinci tura yükseldi.
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