Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yoğun kar yağışı altında oynanan zorlu mücadelede Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un (2) golleriyle 3 puana uzandı

Eryaman Stadı'nda ikinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Beşiktaş güldü. Ankara'da sahaya Vida, N'Sakala,Rıdvan ve Montero'dan yoksun çıkan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, büyük bölümünü üstün götürdüğü karşılaşmada 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sezon siyah-beyazlılar adına ligde 10 asiste imza atan Rachid Ghezzal, bu kez Süper Lig'deki ilk golüne imza attı. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, maçın henüz 4. dakikasında ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşla topu 90'a gönderdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, 89 ve 90+4. dakikalarda sahneye çıktı ve skoru tayin eden golleri kaydetti: 0-3.

Bu sonuçla yeniden ikinci sıraya yerleşen Beşiktaş ligde puanını 51'e yükseltirken, başkent ekibi 20 puanda kaldı.



