banner583
banner590
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
11 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
738 0
 
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
28 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
26 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
40 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
24 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
144 0
banner529
banner570

Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası

banner476

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yoğun kar yağışı altında oynanan zorlu mücadelede Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un (2) golleriyle 3 puana uzandı

Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
banner601
Eryaman Stadı'nda ikinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Beşiktaş güldü. Ankara'da sahaya Vida, N'Sakala,Rıdvan ve Montero'dan yoksun çıkan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, büyük bölümünü üstün götürdüğü karşılaşmada 3 puanı 3 golle aldı.
Bu sezon siyah-beyazlılar adına ligde 10 asiste imza atan Rachid Ghezzal, bu kez Süper Lig'deki ilk golüne imza attı. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, maçın henüz 4. dakikasında ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşla topu 90'a gönderdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, 89 ve 90+4. dakikalarda sahneye çıktı ve skoru tayin eden golleri kaydetti: 0-3. 
Bu sonuçla yeniden ikinci sıraya yerleşen Beşiktaş ligde puanını 51'e yükseltirken, başkent ekibi 20 puanda kaldı. 
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.