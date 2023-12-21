Başkentte sessiz gece

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor golsüz berabere kaldı.
MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi.
Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Ankaragücü'nde Rijad Bajic penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan Ankaragücü ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hatayspor puanını 19'a yükseltti.
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