Başkentte kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 18. haftasında MedipolBaşakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyeti elde etti

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, bolca gol pozisyonuna sahne oldu. Karşılaşmanın 17. dakikasında, kullandığı kornerden seken topu nefis bir vuruşla ağlara gönderen Edin Visca, MedipolBaşakşehir'i öne geçirdi. Üç dakika sonra serbest vuruşta topun başına geçen EndriCekici, harika bir şutla skora eşitliği getirdi.

56. dakikada, kullanılan duran top sonrası karambolde topla buluşan DembaBa, topu ağlara gönderdi ve takımına üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden MedipolBaşakşehir, 22 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci kez sahadan puansız ayrılan MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

