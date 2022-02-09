Başkentte gol düellosunun kazananı Yenicami

İki Lefkoşa ekibi Yenicami ile ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün karşılaştığı Nicosia Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Yenicami 3-2 kazanarak çeyrek finalist oldu

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Cemre Malek, Fatih Bardakçıoğlu

YENİCAMİ: Ercan Samancıoğlu, Mehmet Göktaş, Yakup Şen (Dk.80 Koray), Ali Bayır (Dk.67 Mehmet Çavıuş), Fırat Ersalan (Dk.80 Saadettin), Hascan Kırmaz, Emirhan Çil, BerkemKorbay (Dk.76 Asrın Sönmez), DrissaKeita, Kaan Erdoğan, Yasin Açıkel

CB G. GÜCÜ: Seyit Geçici, Aşkın Kavaklı (Dk.46 Tayfun), Erin Uluçlar (Dk.70 Hakan), Orhan Çokbekler, Ümitcan Babahan (Dk.85 Ahmet Coşkun), Özgür Ongun, Hasan Akkuyu, Sezgin Dağ (Dk.70 Muhammet), Hasan Kanlı, Çağdaş Çevik, Özcan Saygı (Dk.46 Buğra)

GOLLER: Dk.12 DrissaKeita, Dk.23 Ali Bayır, Dk.61 Yasin Açıkel (Yenicami) – Dk.44 Özgür Ongun, Dk.55 Ümitcan Babahan (CB G.Gücü)



NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Lefkoşa ekipleriYenicami ile ChinaBazaar Gençlik Gücü karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede Yenicami 2-0’lık üstünlük yakalarken, Gençlik Gücü 2-2’yi bulmasına rağmen Yenicami 3-2’lik skorla çeyrek final vizesi aldı.

Yenicami’nin maçtaki gollerini 12. dakikada Keita, 23. dakikada Ali Bayır ve 61’de Yasin Açıkel kaydetti. Gençlik Gücü’nün maçtaki golleri 44. dakikada Özgür Ongun ve 55. dakikada Ümitcan Babahan’dan geldi.

