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Başkentte beraberlik var

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Başkentte beraberlik var
Necati KÜLAHLILAR
Futbolda 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak Süper Lig ve Birinci Lig takımlarının hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Başkent’in Süper Ligdeki temsilcisi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig temsilcisi Gençlik Gücü arasında oynanan hazırlık maçı 1 – 1 berabere tamamlandı. Atilla Topaloğlu Sahasında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği hazırlık maçında Küçük Kaymaklı’nın golü 35’te Keita’dan geldi. Gençlik Gücü’nde ise 75’te Ahmet Saygı penaltıyı değerlendiremezken, 80’da Buğra maçın skorunu belirledi. 1 – 1
 
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Etiketler; #Başkent
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