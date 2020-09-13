Başkentte 3 puan Erzurumspor'un

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenildi

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90+1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 yenik düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 75. ve 79. dakikalarda Oltan Karakullukçu attı. Ankaragücü'nün tek golü 61. dakikada Jonathan Bolingi'den geldi.

