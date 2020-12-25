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Başkentliler’in randevusu Hamitköy’de

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Başkentliler’in randevusu Hamitköy’de
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.
K-PET Süper Ligin 2 Başkent ekibi Hamitköy ile Yenicami, ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacaklar. Esat Erdoğmuş Stadı’nda Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 14:00’te başlayacak.
Yenicami’yi ilk hazırlık maçlarında Yonpaş Dumlupınar’a 5-2 mağlup olmuş, Hamitköy,Esentepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

 
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