Başkentliler ilk hafta kozlarını paylaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2022-2023 Futbol Sezonu fikstürü çekilişi yapılırken, Süper Lig’de ilk hafta başkentlilerin mücadelesine sahne olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2022-2023 Futbol Sezonu fikstürü çekildi.

Süper Lig’de ilk hafta başkentlilerin mücadelesine sahne olacak. İlk hafta Yenicami – China B. Gençlik Gücü, Hamitköy - K.Kaymaklı ve Göçmenköy – Çetinkaya karşılaşmalarına sahne olacak.

Aksa 1. Lig’de ise ilk hafta doğu derbisi olarak nitelendirilen Pera L. Gençler Birliği – Yeniboğaziçi mücadelesiyle başlayacak.



İlk hafta programı şöyle;

AKSA SÜPER LİG

Miracle Değirmenlik SK – Doğan Türk Birliği

Türk Ocağı Limasol – Mağusa Türk Gücü

Merit Alsancak Yeşilova SK – Gönyeli SK

Yenicami AK – ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK

Hamitköy ŞHSK – Küçük Kaymaklı TSK

Göçmenköy İYSK – Çetinkaya TSK

Mesarya SK – Lefke TSK

Yonpaş Dumlupınar TSK – Cihangir GSK

AKSA 1.LİG

Mormenekşe GBSK – Düzkaya KOSK

Esentepe KKSK – Girne Halk Evi

Miracle Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu

Dörtyol SK – Yalova SK

M. HacıaliYılmazköy SK – Maraş GSK

Yenierenköy TSK – İncirli SK

Binatlı YSK – Lapta TBSK

Pera Gençler Birliği SK – Yeniboğaziçi DSK

