Başkentliler ilk hafta kozlarını paylaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2022-2023 Futbol Sezonu fikstürü çekildi.
Süper Lig’de ilk hafta başkentlilerin mücadelesine sahne olacak. İlk hafta Yenicami – China B. Gençlik Gücü, Hamitköy - K.Kaymaklı ve Göçmenköy – Çetinkaya karşılaşmalarına sahne olacak.
Aksa 1. Lig’de ise ilk hafta doğu derbisi olarak nitelendirilen Pera L. Gençler Birliği – Yeniboğaziçi mücadelesiyle başlayacak.
İlk hafta programı şöyle;
AKSA SÜPER LİG
Miracle Değirmenlik SK – Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol – Mağusa Türk Gücü
Merit Alsancak Yeşilova SK – Gönyeli SK
Yenicami AK – ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
Hamitköy ŞHSK – Küçük Kaymaklı TSK
Göçmenköy İYSK – Çetinkaya TSK
Mesarya SK – Lefke TSK
Yonpaş Dumlupınar TSK – Cihangir GSK
AKSA 1.LİG
Mormenekşe GBSK – Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK – Girne Halk Evi
Miracle Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu
Dörtyol SK – Yalova SK
M. HacıaliYılmazköy SK – Maraş GSK
Yenierenköy TSK – İncirli SK
Binatlı YSK – Lapta TBSK
Pera Gençler Birliği SK – Yeniboğaziçi DSK
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