Başkentliler, Hamitköy’de karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.
K-PET Süper Ligin 2 Başkent ekibi Hamitköy ile Yenicami, ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacaklar. Esat Erdoğmuş Stadı’nda Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 14:30’da başlayacak. Yenicami’yi ilk hazırlık maçlarında Yonpaş Dumlupınar’a 5-2 mağlup olmuş, Hamitköy,Esentepe ile 2-2 berabere kalmıştı.
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