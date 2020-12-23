Başkentliler, Hamitköy’de karşılaşacak

K-PET Süper Ligin 2 Başkent ekibi Hamitköy ile Yenicami, ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacakla

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.

K-PET Süper Ligin 2 Başkent ekibi Hamitköy ile Yenicami, ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacaklar. Esat Erdoğmuş Stadı’nda Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 14:30’da başlayacak. Yenicami’yi ilk hazırlık maçlarında Yonpaş Dumlupınar’a 5-2 mağlup olmuş, Hamitköy,Esentepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

