Başkentin beyi Çetinkaya

Süper Ligin 5. Haftasının kapanış maçı olan Başkent derbisinde Çetinkaya rakibi Yenicami’yi maçın başında bulduğu golle 1 – 0 mağlup etmeyi başardı

Atatürk StadıOsman Özpaşa, Cenk Aras Özfutu, Mehmet Volkan Çelikİdris, Yasin, Mpanzu, Fikret, Ali Üçtaş(Remzi), Görkem, İrfan, Dangmo, Hascan(Barış), Asrın(Mehmet ), Hüseyin(Mahmut)Türkkan, Yusuf, Kadir(Hamit), Muammer(Cemal), Recep, Ahmet Hatay, Mustafa Kemal, Traore(Ahmet Can), Ahmet Kara(Yasin),Djabi, Jobe.Dk.3 Djabi(Çetinkaya)Aksa Süper Ligin 5. Haftasının kapanış maçında Lefkoşa derbisinde Yenicami ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Çetinkaya tek golle kazanarak rahat bir nefes aldı.Maça hızlı başlayan Çetinkaya golü de erken buldu.Dk. 3 Çetinkaya atağında orta alanda topla buluşan Traore hızla Yenicami sahasına geçerek güzel ara pasında defans arkasında topla buluşan Djabi plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1Dk. 32 Yenicami atağında İrfan’ın pasıyla Çetinkaya ceza alanı önünde topla buluşan Asrın’ın şutunda top az farkla auta gitti.İlk devre Çetinkaya’nın 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.Dk. 51 Çetinkaya atağında Yenicami ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde ceza yayı üzerinde topla buluşan Traore’nin şutunda kaleci İdris topu çizgiden çıkardı.Dk. 70 Yenicami atağında Çetinkaya ceza sahasına yapılan ortada Asrın müsait pozisyonda topa dokunamadı.Dk. 74 Hızlı gelişen Çetinkaya atağında soldan topla Yenicami ceza alanına giren Djabi’nin yerden kestiği topla buluşan Traore penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı.Dk. 83 Çetinkaya atağında Yenicami ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Djabi’nin vuruşunu kaleci İdris çıkardı.Dk. 90+4 Yenicami orta alanından Çetinkaya ceza sahasına kaldırılan topa uzanan Remzi’nin kafa vuruşunda kaleci Türkkan topu çizgiden çıkardı.Karşılaşma Yenicami 0 – Çetinkaya 1 şeklinde tamamlandı. Bu skorla Çetinkaya puanını 7 yaparken, Yenicami 4 puanda kaldı.