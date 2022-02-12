Başkent derbisi Çetinkaya’nın

Aksa 1. Lig’de zirvede yer alan iki başkent ekibinin mücadelesinde rakibi G.Gücü’nü 2 -0 mağlup eden Çetinkaya hem liderliğini sürdürdü hem de puan farkını açtı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Ekşici

China B.Gençlik Gücü: Emre, Tayfun, Çağdaş, Sezgin, Mustafa, Buğra, Ümitcan, Orhan, Erin, Hasan Akkuyu, Hasan Kanlı

Çetinkaya:Ozan, Abbas, Yusuf Kondoz, Tunç, Recep, Mustafa, Cemal, Ertan, İbrahim, Behiç, Arda

Goller: Dk. 15 İbrahim Köse ve Dk. 90 Arda (Çetinkaya)



Aksa 1. Lig’in zirve mücadelesinde averajla lider olan Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü’nün zorlu mücadelesinde kazanan taraf konuk Çetinkaya oldu.

Başkent derbisinde maça etkili başlayan takım konuk takım Çetinkaya oldu.

Dk. 16. Çetinkaya İbrahim Köse’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk devrede karşılıklı ataklar sonunda başka gol olmayınca Çetinkaya devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda orta alan mücadelesinde geçen ve G.Gücü'nün ataklarında eşitlik golünü bulamazken konuk takım maçın son dakikalarında Arda ile farkı 2'ye çıkardı ve maç 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Çetinkaya puanını 39'a çıkardı. G.Gücü 36 puanda kaldı.

