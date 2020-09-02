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Başkan atıyor, Haspolat kazanıyor

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Başkan atıyor, Haspolat kazanıyor
İsa TABAK
BTM İkinci Lig İkinci Grubun puan kayıpsız lideri Haspolat, deplasmanda Alayköy’ü de farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Mustafa Üçöz Stadında oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresini Haspolat yeni transferi Gökhan Kuruçolak’ıngolüyle 1-0 önde tamamladı.
Haspolat ikinci devrede oyunu rakip yarı alanına yıkarken,Hüseyin Melhem’in biri penaltıdan olmak üzere 2 ve başkan Necati Yıldırım’ın son dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Haspolat başkanı Necati Yıldırım, böylelikle üst üste üçüncü maçta da gol atarken, gelen galibiyet bu akşam düzenlenecek olan rakı gecesi öncesinde de moral oldu.
 
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