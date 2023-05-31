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Başarılı sol ayak MTG’de

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Başarılı sol ayak MTG’de
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Aksa Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü, süper ligin başarılı gençlerini kadrosuna katmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon K.Kaymaklı’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı sol ayak Hasan Celil Evren bugün MTG Başkanı Koral Bozkurt ve yönetici Kemal Mahirel ile bir araya gelerek kendisini MTG’li yapan imzayı attı.
Bu transfer ile ilgili Mağusa Türk Gücü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“Hasan Celil Evren Mağusa Türk Gücümüzde. 1999 doğumlu başarılı sol ayak Hasan Celil Evren Şampiyon Mağusa Türk Gücümüze hayırlı olsu . Başkanımız Koral Bozkurt’la bir araya gelen Hasan Celil Evrene hoş geldin der başarılı ve Şampiyonluklarla dolu bir gelecek diliyoruz.”
 
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