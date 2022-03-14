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Başakşehir’in galibiyet hasreti 3 maça çıktı

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 3 maça yükseldi

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Başakşehir’in galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Ligin 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor'a da 1-0 kaybetti.
Bu sezon 10. yenilgisini alan Medipol Başakşehir, 47 puanda kaldı. 10. galibiyetini alan Antalyaspor ise puanını 38'e yükseltti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek.
JUNİOR CAİÇARA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Antalyaspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunan Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir'in gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
HASAN ALİ VE SERDAR SAKATLANDI
Medipol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Gürler, Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 29. dakikasında Hasan Ali kenara geldi ve Stefano Okaka oyuna girdi. Serdar Gürler de 45. dakikada yerini Deniz Türüç'e bıraktı.
 
 
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