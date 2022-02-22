Başakşehir, vites yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Medipol Başakşehir evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 geriden gelen Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Konyaspor, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bytqi ile öne geçen Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 49. dakikasında Gulbrandsen ile Başakşehir eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Musa Çağıran'ın kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçen Başakşehir karşılaşmadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Bu sonuçla Konyaspor ligde 49 puanda kalırken Başakşehir 46 puan ile 3. sıraya yükseldi.