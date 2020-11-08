banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
8 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
82 0
 
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
18 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
31 0
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
12 0
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
27 0
banner529

Başakşehir seriye bağladı

banner476

Süper Lig'in 8. haftasında MedipolBaşakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bir kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı

Başakşehir seriye bağladı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 1. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada ise Gençlerbirliği'nden MattiasJohansson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Atakalarını sıklaştıran Başakşehir maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile karşılaşmaya dengeyi getirdi. 

Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Topal takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'in attığı iki golün de asistini ilk kez forma giyen NacerChadli yaptı. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Gençlerbirliği 5 puanda kaldı. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.