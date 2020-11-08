Başakşehir seriye bağladı

Süper Lig'in 8. haftasında MedipolBaşakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bir kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 1. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada ise Gençlerbirliği'nden MattiasJohansson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atakalarını sıklaştıran Başakşehir maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile karşılaşmaya dengeyi getirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Topal takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'in attığı iki golün de asistini ilk kez forma giyen NacerChadli yaptı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.