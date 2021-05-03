Başakşehir ohh, Ankaragücü off çekti

Süper Lig'in 39. haftasındaki Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Kritik mücadeleden eli boş ayrılan başkent ekibi ise ateş hattına geriledi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk MKE Ankaragücü, Joseph Paintsil'in 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Danijel Aleksic ile 63. dakikada 1-1'lik eşitliği yakalayan ev sahibi Medipol Başakşehir, maçın son anlarında oyuna alınan Junior Fernandes'in 88. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Başakşehir, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan son şampiyon Medipol Başakşehir, puanını 43'e çıkardı. Turuncu-lacivertliler, son 4 maçta 10 puan topladı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı ve küme düşme potasına geriledi.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı da Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.



