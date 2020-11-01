Başakşehir Konya'da kazandı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Hurtado), Jevtovic, Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi), Miya, Alper Uludağ (Dk. 46 Eduok), Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 84 Uğur Uçar), Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Mehmet Topal), Berkay Özcan, Visca (Dk. 84 Mete Kaan Demir), Aleksic, Deniz Türüç (Dk. 84 Cemali Sertel), Crivelli (Dk. 13 Giuliano)

Goller: Dk. 45 Jevtovic (Kendi kalesine), Dk. 58 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 69 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)



Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın 45. dakikasında konuk ekip, Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 59. dakikada Jevtovic farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi takımın tek golünü 69'da Artem Kravets attı.

Sezona kötü başlayan ve son 3 maçını da kazanan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Bu sezon sadece tek maç Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

