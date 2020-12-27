Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara'nın gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Süper Lig'in 15. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Mücadeleninin son dakikalarında nefeslerin kesildiği maçta kazanan çıkmadı ve iki ekip 2-2 eşitlikle sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic kaydetti. Konuk ekipte Aytaç Kara 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 16'ya, Kasımpaşa ise 19'a yükseltti.

