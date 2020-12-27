banner583
banner590
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
11 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
108 0
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
61 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
18 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
128 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
45 0
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
163 0
banner529
banner570

Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi

banner476

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara'nın gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı

banner577
Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi
Süper Lig'in 15. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Mücadeleninin son dakikalarında nefeslerin kesildiği maçta kazanan çıkmadı ve iki ekip 2-2 eşitlikle sahadan 1'er puanla ayrıldılar.
Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic kaydetti. Konuk ekipte Aytaç Kara 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 16'ya, Kasımpaşa ise 19'a yükseltti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.