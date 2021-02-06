banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
118 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
32 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
22 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
377 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
41 0
banner529
banner570

Başakşehir'e bir darbe de Karagümrük'ten

banner476

Süper Lig'in 24. haftasında iki İstanbul takımı kapıştı. Konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen son şampiyon Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Başakşehir, Giuliano ile ilk yarıda kazandığı penaltıyı gole çeviremedi

Başakşehir'e bir darbe de Karagümrük'ten
banner601

Süper Lig'in 24. haftasında bir İstanbul derbisine de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Mücadelenin 19. dakikasında Medipol Başakşehir, öne geçme fırsatını kullanamadı. Bu dakikada kazanılan penaltı için topun başına geçen Giuliano, atışı gole çeviremedi. Brezilyalı orta saha geçen hafta oynanan Galatasaray maçında da kullandığı penaltı atişında Muslera'yı geçememişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Fatih Karagümrük, 52. dakikada Jimmy Durmaz ile 1-0 öne geçti. 

Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve maçtan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.

Çıkışını sürdüren ve son 4 maçta 3. kez galip gelen Fatih Karagümrük, puanını 37'e çıkardı.

Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 2. maçtan da puan çıkaramayan Medipol Başakşehir'in ise galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, 24 puanda kaldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.