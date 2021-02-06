Başakşehir'e bir darbe de Karagümrük'ten

Süper Lig'in 24. haftasında iki İstanbul takımı kapıştı. Konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen son şampiyon Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Başakşehir, Giuliano ile ilk yarıda kazandığı penaltıyı gole çeviremedi

Süper Lig'in 24. haftasında bir İstanbul derbisine de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Mücadelenin 19. dakikasında Medipol Başakşehir, öne geçme fırsatını kullanamadı. Bu dakikada kazanılan penaltı için topun başına geçen Giuliano, atışı gole çeviremedi. Brezilyalı orta saha geçen hafta oynanan Galatasaray maçında da kullandığı penaltı atişında Muslera'yı geçememişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Fatih Karagümrük, 52. dakikada Jimmy Durmaz ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve maçtan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.

Çıkışını sürdüren ve son 4 maçta 3. kez galip gelen Fatih Karagümrük, puanını 37'e çıkardı.

Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 2. maçtan da puan çıkaramayan Medipol Başakşehir'in ise galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, 24 puanda kaldı.